У ДПСУ не виключають продовження блокади кордону польськими фермерами

Польські фермери заблокували пропускний пункт "Медика-Шегині" на кордоні з Україною на дві доби. Не виключається, що протест може продовжитися.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка в ефірі телемарафону.
"Вони (фермери, - ред.) почали вчора близько 10:00, за тією інформацією, яку ми маємо від польських колег, такі дії можуть тривати 48 годин. Але польські колеги не виключають, що акція фермерів може тривати і довше", - сказав речник.
Демченко нагадав, що польські фермери обмежують рух вантажівок вагою понад 3,5 тонни. За його словами, на напрямку "Медика-Шегині" немає довгих черг із вантажівок.
Раніше аграрії оголосили, що пропускатимуть не більше однієї вантажівки на годину.
Речник нагадав, що водіям не обовʼязково перебувати фізично на пункті пропуску. Тим, хто зареєструвався в електронній черзі, прийде повідомлення, в який день та час можна перетнути кордон.
Нагадаємо, 23 листопада польські фермери заблокували пункт пропуску "Медика-Шегині" на кордоні з Україною. Мітингувальники обмежують рух вантажівок, легкові авто та автобуси пропускають без обмежень.
Раніше у ДПСУ зазначали, що вантажні транспортні засоби, які від учора знаходились між мітингувальниками та польським пунктом пропуску "Медика", проїхали на вʼїзд на територію України.
Аграрії повідомили, що протестують з двох причин. При цьому жодна з них не стосується України. Перша причина страйку фермерів - невиконання вимог щодо податків, а інша - підписання Євросоюзом угоди про вільну торгівлю з країнами Південної Америки (Бразилією, Аргентиною, Парагваєм та Уругваєм).
У коментарі РБК-Україна Міністерство агрополітики заявило, що польські фермери не мають претензій до українських товарів, їхній протест - це спосіб тиску на владу.
Сьогодні, 24 листопада міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський зустрінеться з фермерами, які блокують кордон.
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