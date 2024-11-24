У ДПСУ не виключають продовження блокади кордону польськими фермерами

"Вони (фермери, - ред.) почали вчора близько 10:00, за тією інформацією, яку ми маємо від польських колег, такі дії можуть тривати 48 годин. Але польські колеги не виключають, що акція фермерів може тривати і довше", - сказав речник.

Демченко нагадав, що польські фермери обмежують рух вантажівок вагою понад 3,5 тонни. За його словами, на напрямку "Медика-Шегині" немає довгих черг із вантажівок.

Раніше аграрії оголосили, що пропускатимуть не більше однієї вантажівки на годину.

Речник нагадав, що водіям не обовʼязково перебувати фізично на пункті пропуску. Тим, хто зареєструвався в електронній черзі, прийде повідомлення, в який день та час можна перетнути кордон.

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