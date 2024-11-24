ua en ru
Нд, 24 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Блокада кордону України. Міністр сільського господарства Польщі зустрінеться з фермерами

Медика, Неділя 24 листопада 2024 14:16
UA EN RU
Блокада кордону України. Міністр сільського господарства Польщі зустрінеться з фермерами Фото: міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський (wiadomosci onet pl)
Автор: Наталія Юрченко

Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський зустрінеться з фермерами, які протестують на кордоні з Україною. Вони блокують рух вантажівок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.

Секерський зустрінеться із групою фермерів, які блокують пункт пропуску "Медика - Шегині" на кордоні з Україною.

Як зазначається, польські фермери протестують з двох причин, які безпосередньо не стосуються України. Перша - невиконання вимог щодо податків польською владою. Інша - занепокоєння щодо підписання ЄС угоди з країнами Південної Америки (Бразилією, Аргентиною, Парагваєм та Уругваєм).

Раніше Секерський заявив, що Міністерство сільського господарства Польщі виступає проти укладення угоди з країнами МЕРКОСУР. Він нагадав, що Варшава і Париж планують блокувати ввезення на ринок ЄС продуктів, які не відповідають європейським стандартам безпеки.

Секерський наголосив, що польський уряд розробляє офіційну позицію з цього питання. Її планують винести на розгляд у вівторок, 26 листопада.

Блокада українського кордону

Польські фермери нову хвилю протестів на кордоні з Україною у суботу, 23 листопада. Поляки частково заблокували пропускний пункт "Медика - Шегині".

Аграрії обмежують рух вантажівок, інший транспорт може перетнути кордон без обмежень.

У Міністерстві агрополітики України повідомили РБК-Україна, що польські фермери не мають претензій до України. Як зазначили у відомстві, аграрії використовують блокаду кордону як інструмент тиску на свою владу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польща Кордон з Україною
NEWS
ЗСУ вдарили по полку ракетних військ РФ у Курській області, знищено комплекс С-400
ЗСУ вдарили по полку ракетних військ РФ у Курській області, знищено комплекс С-400
DAILY
"Голодомор мав зламати хребет нації". Як геноцид став для України травмою поколінь
Василина Копиткокореспондент РБК-Україна "Голодомор мав зламати хребет нації". Як геноцид став для України травмою поколінь