У ДПСУ не виключають продовження блокади кордону польськими фермерами

Польські фермери заблокували пропускний пункт "Медика-Шегині" на кордоні з Україною на дві доби. Не виключається, що протест може продовжитися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

"Вони (фермери, - ред.) почали вчора близько 10:00, за тією інформацією, яку ми маємо від польських колег, такі дії можуть тривати 48 годин. Але польські колеги не виключають, що акція фермерів може тривати і довше", - сказав речник.

Демченко нагадав, що польські фермери обмежують рух вантажівок вагою понад 3,5 тонни. За його словами, на напрямку "Медика-Шегині" немає довгих черг із вантажівок.

Раніше аграрії оголосили, що пропускатимуть не більше однієї вантажівки на годину.

Речник нагадав, що водіям не обовʼязково перебувати фізично на пункті пропуску. Тим, хто зареєструвався в електронній черзі, прийде повідомлення, в який день та час можна перетнути кордон.

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