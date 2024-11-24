В ГПСУ не исключают продление блокады границы польскими фермерами
Польские фермеры заблокировали пропускной пункт "Медыка-Шегини" на границе с Украиной на двое суток. Не исключается, что протест может продолжиться.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко в эфире телемарафона.
"Они (фермеры, - ред.) начали вчера около 10:00, по той информации, которую мы имеем от польских коллег, такие действия могут длиться 48 часов. Но польские коллеги не исключают, что акция фермеров может продолжаться и дольше", - сказал спикер.
Демченко напомнил, что польские фермеры ограничивают движение грузовиков весом более 3,5 тонны. По его словам, на направлении "Медыка-Шегини" нет длинных очередей из грузовиков.
Ранее аграрии объявили, что будут пропускать не более одного грузовика в час.
Спикер напомнил, что водителям не обязательно находиться физически на пункте пропуска. Зарегистрировавшимся в электронной очереди придет сообщение, в какой день и время можно пересечь границу.
Блокада границы фермерами
Напомним, 23 ноября польские фермеры заблокировали пункт пропуска "Медыка-Шегини" на границе с Украиной. Митингующие ограничивают движение грузовиков, легковые автомобили и автобусы пропускают без ограничений.
Ранее в ГПСУ отмечали, что грузовые транспортные средства, со вчерашнего дня находившиеся между митингующими и польским пунктом пропуска "Медыка", проехали на въезд на территорию Украины.
Аграрии сообщили, что протестуют по двум причинам. При этом ни одна из них не касается Украины. Первая причина забастовки фермеров - невыполнение требований по налогам, а другая - подписание Евросоюзом соглашения о свободной торговле со странами Южной Америки (Бразилией, Аргентиной, Парагваем и Уругваем).
В комментарии РБК-Украина Министерство агрополитики заявило, что у польских фермеров нет претензий к украинским товарам, их протест - это способ давления на власть.
Сегодня, 24 ноября, министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский встретится с фермерами, которые блокируют границу.
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