В ГПСУ не исключают продление блокады границы польскими фермерами

Польские фермеры заблокировали пропускной пункт "Медыка-Шегини" на границе с Украиной на двое суток. Не исключается, что протест может продолжиться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко в эфире телемарафона.

"Они (фермеры, - ред.) начали вчера около 10:00, по той информации, которую мы имеем от польских коллег, такие действия могут длиться 48 часов. Но польские коллеги не исключают, что акция фермеров может продолжаться и дольше", - сказал спикер.

Демченко напомнил, что польские фермеры ограничивают движение грузовиков весом более 3,5 тонны. По его словам, на направлении "Медыка-Шегини" нет длинных очередей из грузовиков.

Ранее аграрии объявили, что будут пропускать не более одного грузовика в час.

Спикер напомнил, что водителям не обязательно находиться физически на пункте пропуска. Зарегистрировавшимся в электронной очереди придет сообщение, в какой день и время можно пересечь границу.