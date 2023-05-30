ДПСУ спростувала фейки про заборону на виїзд з України 17-річним чоловікам

Державна прикордонна служба України не обмежує можливість виїзду за кордон для чоловіків, що не досягли 18-річного віку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.
"Відповідно до статті 313 Цивільного кодексу України, чоловіки з 16-ти років можуть вільно перетинати державний кордон України", - сказали у ДПСУ.
Разом з тим, обмеження щодо перетину кордону в умовах воєнного стану стосуються чоловіків 18-60 років, з деякими виключеннями.
Таким чином, прикордонники спростували поширену у ЗМІ та соцмережах інформацію про те, що 17-річних юнаків нібито не випускають за кордон.
На початку березня у соцмережах поширювали інформацію про те, що юнакам 15-17 років нібито забороняють виїжджати за кордон.
Такі думки у мешканців могли виникнути через те, що в Україні почали діяти нові правила військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів.
Відповідно до них призовники повинні стати на військовий облік у 16 років протягом року, в якому їм виповнюється 17 років. Фактично військовий облік починається з 17 років, проте положення виділило час для збору документів та подання їх до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання.
Чоловіки призовного віку не можуть виїхати за кордон під час дії воєнного стану. Проте діють певні виключення для деяких категорій громадян. Більше про те, кому дозволено виїжджати з України, читайте у матеріалі РБК-Україна.
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