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ДПСУ спростувала фейки про заборону на виїзд з України 17-річним чоловікам

Фото: ДПСУ спростувала фейки про заборону на виїзд з України 17-річним чоловікам (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Державна прикордонна служба України не обмежує можливість виїзду за кордон для чоловіків, що не досягли 18-річного віку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

"Відповідно до статті 313 Цивільного кодексу України, чоловіки з 16-ти років можуть вільно перетинати державний кордон України", - сказали у ДПСУ.

Разом з тим, обмеження щодо перетину кордону в умовах воєнного стану стосуються чоловіків 18-60 років, з деякими виключеннями.

Таким чином, прикордонники спростували поширену у ЗМІ та соцмережах інформацію про те, що 17-річних юнаків нібито не випускають за кордон.

Фейк про обмеження виїзду за кордон

На початку березня у соцмережах поширювали інформацію про те, що юнакам 15-17 років нібито забороняють виїжджати за кордон.

Такі думки у мешканців могли виникнути через те, що в Україні почали діяти нові правила військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Відповідно до них призовники повинні стати на військовий облік у 16 років протягом року, в якому їм виповнюється 17 років. Фактично військовий облік починається з 17 років, проте положення виділило час для збору документів та подання їх до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання.

Чи можуть чоловіки зараз виїхати з України

Чоловіки призовного віку не можуть виїхати за кордон під час дії воєнного стану. Проте діють певні виключення для деяких категорій громадян. Більше про те, кому дозволено виїжджати з України, читайте у матеріалі РБК-Україна.

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