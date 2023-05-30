ГПСУ опровергла фейки о запрете на выезд из Украины 17-летним мужчинам

"Согласно статье 313 Гражданского кодекса Украины, мужчины с 16 лет могут свободно пересекать государственную границу Украины", - сказали в ГПСУ.

Вместе с тем, ограничения по пересечению границы в условиях военного положения касаются мужчин 18-60 лет, с некоторыми исключениями.

Таким образом, пограничники опровергли распространенную в СМИ и соцсетях информацию о том, что 17-летних юношей якобы не выпускают за границу.

Фейк об ограничении выезда за границу

В начале марта в соцсетях распространяли информацию о том, что молодым людям 15-17 лет якобы запрещают выезжать за границу.

Такое мнение у жителей могло возникнуть из-за того, что в Украине начали действовать новые правила военного учета призывников, военнообязанных и резервистов.

В соответствии с ними призывники должны стать на военный учет в 16 лет в течение года, в котором им исполняется 17 лет. Фактически военный учет начинается с 17 лет, однако положение выделило время для сбора документов и предоставления их в территориальные центры комплектования и социальной поддержки по месту жительства.

Могут ли мужчины сейчас выехать из Украины

Мужчины призывного возраста не могут выехать за границу во время военного положения. Однако действуют исключения для некоторых категорий граждан. Больше о том, кому позволено выезжать из Украины, читайте в материале РБК-Украина.

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