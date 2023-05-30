ГПСУ опровергла фейки о запрете на выезд из Украины 17-летним мужчинам

Государственная пограничная служба Украины не ограничивает возможность выезда за границу для мужчин, которые не достигли 18-летнего возраста.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.
"Согласно статье 313 Гражданского кодекса Украины, мужчины с 16 лет могут свободно пересекать государственную границу Украины", - сказали в ГПСУ.
Вместе с тем, ограничения по пересечению границы в условиях военного положения касаются мужчин 18-60 лет, с некоторыми исключениями.
Таким образом, пограничники опровергли распространенную в СМИ и соцсетях информацию о том, что 17-летних юношей якобы не выпускают за границу.
В начале марта в соцсетях распространяли информацию о том, что молодым людям 15-17 лет якобы запрещают выезжать за границу.
Такое мнение у жителей могло возникнуть из-за того, что в Украине начали действовать новые правила военного учета призывников, военнообязанных и резервистов.
В соответствии с ними призывники должны стать на военный учет в 16 лет в течение года, в котором им исполняется 17 лет. Фактически военный учет начинается с 17 лет, однако положение выделило время для сбора документов и предоставления их в территориальные центры комплектования и социальной поддержки по месту жительства.
Мужчины призывного возраста не могут выехать за границу во время военного положения. Однако действуют исключения для некоторых категорий граждан. Больше о том, кому позволено выезжать из Украины, читайте в материале РБК-Украина.
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