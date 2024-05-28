У ЗСУ попередили 17-річних українців про повістки, якщо вони не стануть на облік у військкоматі

Українцям, яким виповнилося 17 років, можуть вручати повістки, якщо вони не стануть на військовий облік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська Збройних сил України у Facebook .

Військові нагадали, що кожного року з січня до березня беруться на облік українці чоловічої статі, яким виповнюється 17 років. Це відбувається у районних (міських) територіальних центрах комплектування та соцпідтримки за місцем проживання.

Для взяття на військовий облік необхідно:

прибути до ТЦК у строки, визначені у повістці;

подати необхідні документи, перелік яких встановлює Міноборони.

"Юнаки, які з певних причин не стали на військовий облік, оповіщаються за місцем реєстрації за допомогою повісток для прибуття до ТЦК та постановки на військовий облік", - наголосили у Сухопутних військах.

При цьому там додали, що постановка на військовий облік не має відношення до мобілізації, що триває.