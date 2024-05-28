У ЗСУ попередили 17-річних українців про повістки, якщо вони не стануть на облік у військкоматі
Українцям, яким виповнилося 17 років, можуть вручати повістки, якщо вони не стануть на військовий облік.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська Збройних сил України у Facebook.
Військові нагадали, що кожного року з січня до березня беруться на облік українці чоловічої статі, яким виповнюється 17 років. Це відбувається у районних (міських) територіальних центрах комплектування та соцпідтримки за місцем проживання.
Для взяття на військовий облік необхідно:
- прибути до ТЦК у строки, визначені у повістці;
- подати необхідні документи, перелік яких встановлює Міноборони.
"Юнаки, які з певних причин не стали на військовий облік, оповіщаються за місцем реєстрації за допомогою повісток для прибуття до ТЦК та постановки на військовий облік", - наголосили у Сухопутних військах.
При цьому там додали, що постановка на військовий облік не має відношення до мобілізації, що триває.
Що передувало
Нагадаємо, раніше Кабмін ухвалив постанову, згідно з якою українці за кордоном зобов'язані повернутися в Україну та стати на облік до 14 червня.
Це правило діє тільки для чоловіків, які раніше знялися з обліку, щоб виїхати з країни.
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