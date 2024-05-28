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У ЗСУ попередили 17-річних українців про повістки, якщо вони не стануть на облік у військкоматі

Україна, Вівторок 28 травня 2024 17:52
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У ЗСУ попередили 17-річних українців про повістки, якщо вони не стануть на облік у військкоматі Ілюстративне фото: у ЗСУ заявили, що 17-річним українцям можуть вручати повістки (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українцям, яким виповнилося 17 років, можуть вручати повістки, якщо вони не стануть на військовий облік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська Збройних сил України у Facebook.

Військові нагадали, що кожного року з січня до березня беруться на облік українці чоловічої статі, яким виповнюється 17 років. Це відбувається у районних (міських) територіальних центрах комплектування та соцпідтримки за місцем проживання.

Для взяття на військовий облік необхідно:

  • прибути до ТЦК у строки, визначені у повістці;
  • подати необхідні документи, перелік яких встановлює Міноборони.

"Юнаки, які з певних причин не стали на військовий облік, оповіщаються за місцем реєстрації за допомогою повісток для прибуття до ТЦК та постановки на військовий облік", - наголосили у Сухопутних військах.

При цьому там додали, що постановка на військовий облік не має відношення до мобілізації, що триває.

Що передувало

Нагадаємо, раніше Кабмін ухвалив постанову, згідно з якою українці за кордоном зобов'язані повернутися в Україну та стати на облік до 14 червня.

Це правило діє тільки для чоловіків, які раніше знялися з обліку, щоб виїхати з країни.

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