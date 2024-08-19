Усіх в "Оберіг"? Які дані українців з 16 років внесуть до Реєстру військовозобов'язаних

Кабінет міністрів схвалив експериментальний проект з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Згідно з новим порядком, персональні дані всіх українських чоловіків з 16 до 60 років вноситимуть до реєстру "Оберіг".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний документ .

Навіщо запустили експеримент

Експериментальний проект запускають, щоб оптимізувати та перевірити відомості Єдиного державного реєстру призовників.

Також він стосується внесення відомостей та взяття на військовий облік чоловіків віком від 16 років (яким на рік взяття на облік виповнюється 17 років) до 25 років. У тому числі тих, хто перебуває за межами України.

Це здійснюватиметься шляхом обміну інформацією з Єдиним демографічним реєстром, відомчою системою Державної міграційної служби та "Оберігом" засобами системи державних інформаційних ресурсів "Трембіта".

Які дані отримає "Оберіг" про українців 16-25 років

Список відомостей про українських чоловіків віком від 16 до 25 років, що підлягають взяттю на військовий облік, формуватиметься в реєстрі "Оберіг" з таких даних:

оцифрований образ обличчя

прізвище, ім'я, по батькові

дата народження

місце народження

стать

місце проживання та місцезнаходження

реквізити внутрішнього та закордонного паспорта (серія та/або номер, дата видачі, орган, який видав, термін дії)

відомості про громадянство

номер запису в Демографічному реєстрі (за наявності)

реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)

відомості про оформлення документів для виїзду за кордон на ПМП або про повернення в Україну

Відомості про громадян, які відбувають покарання, подає Мін'юст шляхом обміну інформацією між Єдиним реєстром засуджених та осіб, взятих під варту, та "Оберігом" (засобами системи "Трембіта").

Як братимуть на військовий облік

Взяття на військовий облік українців з 17 до 25 років здійснюється посадовими особами ТЦК за зареєстрованим/задекларованим місцем проживання. Якщо такого місця немає, взяття на військовий облік здійснюється ТЦК, визначеними Генштабом ЗСУ.

Громадяни, визнані особами з інвалідністю або ті, що мають тяжкі захворювання, цукровий діабет І типу, гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, які отримали тяжку травму, які потребують пересадки органів і т.д. подають відповідні документи на розгляд військово-лікарської комісії. Постанова комісії приймається без медичного огляду на основі поданих документів та даних в електронній системі охорони здоров'я.

Взяття на облік громадян від 18 до 25 років, відомості про яких передано до "Оберігу", проводиться без проходження медогляду.

Які дані отримає "Оберіг" про українців від 16 до 60 років

У переліку відомостей про українських чоловіків віком від 16 до 60 років, що підлягають внесенню до реєстру "Оберіг", зазначаються:

прізвище, ім'я, по батькові

дата народження

стать

місце проживання та місцезнаходження

реквізити внутрішнього або закордонного паспорта (серія та/або номер, дата видачі, орган, який видав, термін дії)

номер запису в Демографічному реєстрі (за наявності)

реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)

відомості про оформлення документів для виїзду за кордон на ПМП або про повернення в Україну

відомості про дату останнього виїзду за межі України

відомості про смерть або оголошення особи померлою

Що потім буде з даними

Протягом трьох днів з дати формування переліку відомості про українців від 16 до 60 років Міграційна служба включає також ІПН із реєстру актів цивільного стану та реєстру фізосіб-платників податків.

Потім перелік передається до Адміністрації Державної прикордонної служби, яка протягом 10 днів організує його обробку за допомогою електронної системи прикордонного контролю "Гарт-1" та доповнює відомостями про дату виїзду за межі України щодо тих, хто не повернувся до країни.

Потім перелік передається Міноборони, яке протягом 7 днів вносить записи або коригує їх у реєстрі "Оберіг". Після цього зібраний список підлягає знищенню.