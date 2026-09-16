В ДПСУ розкрили роль Білорусі в атаці російських дронів поблизу "Ягодина"

За його словами, білоруська сторона надає активну допомогу Росії під час обстрілів України. Для цього на її території вмикають ретранслятори, які підживлюють сигнал для російських безпілотників.

"Заходячи з території Росії, далі вони тримаються близько кордону з Білоруссю для того, щоб отримувати такий сигнал і мати можливість більш глибоко зайти на територію України, зокрема на західні області: Рівненщину, Волинь, Львівщину", - пояснив Демченко.

Він уточнив, що атака у напрямку пункту пропуску "Ягодин" також здійснювалася саме за такої підтримки.

Ситуація на кордоні

Демченко зауважив, що раніше Білорусь отримала попередження від президента України про неприпустимість допомоги агресору через використання ретрансляторів. Після цього білоруська сторона тимчасово вимикала це обладнання, однак зараз знову його задіяла.

Водночас у ДПСУ запевнили, що попри постійну загрозу з білоруського напрямку, безпосередніх ознак формування сухопутного угруповання поки не фіксують.

"Зараз нарощення якогось ударного угруповання, яке б було поряд нашого кордону і було б готове здійснити вторгнення, немає", - підкреслив Демченко.

Що відомо про російський удар

Нагадаємо, 13 вересня російські війська завдали удару по автозаправній станції та пасажирському потягу на залізничній станції "Ягодин" у Волинській області, неподалік українсько-польського кордону.

Один із російських дронів влучив у локомотив поїзда, який прямував із Києва до Варшави. Серед пасажирів були радники з питань безпеки кількох країн ЄС, а також колишній прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон.