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У ДПСУ пояснили, за яких умов загроза з Білорусі стане реальною для України

13:17 04.08.2026 Вт
2 хв
Україна готується до можливих сценаріїв
aimg Олена Чупровська
У ДПСУ пояснили, за яких умов загроза з Білорусі стане реальною для України Фото: речник ДПСУ Андрій Демченко (mediacenter. org. ua)
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Загроза з боку Білорусі стане реальною лише за певних умов. Є конкретний сценарій, після якого ситуацію вважатимуть небезпечною.

Як повідомляє РБК-Україна, про це речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив в ефірі телемарафону.

Коли загроза стане реальною

"Коли будуть спроби дестабілізувати ситуацію безпосередньо по лінії кордону і влаштовувати якісь провокації", - сказав речник.

За словами Демченка, Сили оборони "значно посилили" позиції на кордоні з Білоруссю, і ці роботи не припиняються.

"До цього залучені як інженерні підрозділи Держприкордонслужби, так і загалом Сил оборони, цим роботам також приділяють увагу й органи місцевої влади. Кожна складова разом працюють над тим, щоб наростити інженерні загородження, які включають також знищення шляхів, якими могли б рухатися через кордон", - розповів Демченко.

Також фахівці працюють над облаштуванням систем відеоспостереження, фортифікаційні укріплення, а підрозділи ЗСУ нарощують мінно-вибухові загородження на найбільш загрозливих напрямках"

Серед основних напрямків роботи на кордоні:

  • наростання інженерних загороджень та знищення шляхів для можливого пересування техніки;
  • облаштування систем відеоспостереження;
  • зведення фортифікаційних укріплень;
  • нарощування мінно-вибухових загороджень на найбільш загрозливих напрямках.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на кордоні з Білоруссю створюють спеціальну кільцеву зону стримування. Ця робота триває вже певний час і продовжується паралельно з посиленням інженерних укріплень.

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