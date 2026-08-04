У ДПСУ пояснили, за яких умов загроза з Білорусі стане реальною для України

Загроза з боку Білорусі стане реальною лише за певних умов. Є конкретний сценарій, після якого ситуацію вважатимуть небезпечною.

Як повідомляє РБК-Україна , про це речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив в ефірі телемарафону.

Коли загроза стане реальною

"Коли будуть спроби дестабілізувати ситуацію безпосередньо по лінії кордону і влаштовувати якісь провокації", - сказав речник.

За словами Демченка, Сили оборони "значно посилили" позиції на кордоні з Білоруссю, і ці роботи не припиняються.

"До цього залучені як інженерні підрозділи Держприкордонслужби, так і загалом Сил оборони, цим роботам також приділяють увагу й органи місцевої влади. Кожна складова разом працюють над тим, щоб наростити інженерні загородження, які включають також знищення шляхів, якими могли б рухатися через кордон", - розповів Демченко.

Також фахівці працюють над облаштуванням систем відеоспостереження, фортифікаційні укріплення, а підрозділи ЗСУ нарощують мінно-вибухові загородження на найбільш загрозливих напрямках"

Серед основних напрямків роботи на кордоні: