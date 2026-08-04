В ГПСУ объяснили, при каких условиях угроза из Беларуси станет реальной для Украины

Угроза со стороны Беларуси станет реальной только при определенных условиях. Есть конкретный сценарий, после которого ситуацию сочтут опасной.

Как сообщает РБК-Украина , об этом представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил в эфире телемарафона.

Когда угроза станет реальной

"Когда будут попытки дестабилизировать ситуацию непосредственно по линии границы и устраивать какие-то провокации", - сказал спикер.

По словам Демченко, Силы обороны значительно усилили позиции на границе с Беларусью, и эти работы не прекращаются.

"К этому привлечены как инженерные подразделения Госпогранслужбы, так и в целом Сил обороны, этим работам также уделяют внимание и органы местной власти. Каждая составляющая вместе работают над тем, чтобы нарастить инженерные заграждения, включающие также уничтожение путей, по которым могли бы двигаться через границу", - рассказал Демченко.

Также специалисты работают над обустройством систем видеонаблюдения, фортификационные укрепления, а подразделения ВСУ наращивают минно-взрывные заграждения по наиболее угрожающим направлениям"

Среди основных направлений работы на границе: