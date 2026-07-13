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ДПСУ попередила про зупинку роботи одного з пунктів пропуску з Молдовою

11:36 13.07.2026 Пн
1 хв
Проблеми з перетином почнуться вже сьогодні
aimg Валерій Ульяненко
ДПСУ попередила про зупинку роботи одного з пунктів пропуску з Молдовою Ілюстративне фото: на кордоні з Молдовою можуть призупинити рух транспорту (Getty Images)
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На пункті пропуску "Могилів-Подільський - Отач" на кордоні з Молдовою можуть тимчасово призупинити рух транспорту через ремонтні роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Держприкордонслужби.

Ремонтні роботи розпочнуться сьогодні, 13 липня, з 12:00 на молдовській стороні КПП. Обмеження на пропуск автомобілів можуть тривати до повного завершення ремонту.

Громадян закликали врахувати цю інформацію під час планування своїх поїздок. За можливості водіям радять обирати альтернативні пункти пропуску:

  • "Бронниця - Унгурь";
  • "Сокиряни - Окниця".

Нагадаємо, раніше польська сторона повідомляла про можливе тимчасове призупинення оформлення автобусів на в'їзд до Польщі через пункт пропуску "Шегині - Медика".

Такі обмеження пояснювали проведенням ремонтних робіт на одному з найзавантаженіших прикордонних переходів, яким щодня користуються тисячі пасажирів та міжнародних перевізників.

Втім, згодом Україна і Польща досягли домовленості, відповідно до якої оформлення автобусів через пункт пропуску "Шегині - Медика" здійснюватиметься безперервно протягом усього літнього сезону.

Крім того, раніше у Державній прикордонній службі України закликали громадян за можливості планувати виїзд за кордон у будні.

У відомстві наголошували, що саме в робочі дні навантаження на пункти пропуску зазвичай є меншим, що дозволяє уникнути тривалого очікування в чергах.

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