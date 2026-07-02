У ДПСУ порадили кращий час доби, щоб уникнути черг на кордоні
Державна прикордонна служба України дала рекомендації мандрівникам, як уникнути довгих черг під час виїзду з країни. Найкращим часом для поїздки залишаються робочі дні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.
Речник ДПСУ Андрій Демченко під час брифінгу для журналістів порадив ретельно планувати поїздку. За його словами, краще обирати ранкові години у робочі дні. Саме у будні навантаження на пунктах пропуску значно менше. А ось вихідних краще уникати для поїздок за межі України.
Демченко наголосив, що саме у суботу та неділю пасажиропотік суттєво зростає.
"Краще обирати для перетину кордону ранкові години в будні й за можливості не перетинати кордон у вихідні", - зауважив офіцер.
Особливості літнього періоду на кордоні
Демченко зазначив, що у червні ситуація на кордоні змінилася - трафік зріс. За даними відомства, пасажиропотік на виїзд з України збільшився на 200 тисяч осіб.
Прикордонники виділяють такі особливості літнього періоду:
- червень та липень – пік виїзду на відпочинок;
- будні дні мають стабільніший ритм роботи;
- субота та неділя залишаються найбільш проблемними.
Речник ДПСУ Андрій Демченко радить планувати перетин кордону з урахуванням завантаженості пунктів пропуску (інфографіка РБК-Україна)
Зростання кількості мандрівників пов’язане з початком сезону відпусток та канікул. Ситуація залишається напруженою протягом усього тижня, але ранок у будні - це ваш шанс проскочити швидше.
Чого очікувати в серпні на пунктах пропуску
Прикордонники вже готуються до нової хвилі пасажирів наприкінці літа, адже у серпні очікують зворотний процес. Люди почнуть масово повертатися додому. Навантаження на в’їзд в Україну суттєво зросте.
Офіцер радить планувати свій шлях заздалегідь. Перевіряти завантаженість пунктів пропуску на офіційних ресурсах. Дотримання цих простих порад допоможе уникнути багатогодинного очікування на спеці.
Що ще варто знати тим, хто планує перетнути кордон
На румунському поромному пункті пропуску "Ісакча" утворилися значні черги. Транспорт скупчився в обох напрямках - як на в'їзд, так і на виїзд з Румунії.
Паралельно з цим критична ситуація зафіксована на українсько-польському кордоні, де час очікування для пасажирських автобусів подекуди сягає 8-12 годин.