ГПСУ предупредила об остановке работы одного из пунктов пропуска с Молдовой
На пункте пропуска "Могилев-Подольский - Отач" на границе с Молдовой могут временно приостановить движение транспорта из-за ремонтных работ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Госпогранслужбы.
Ремонтные работы начнутся сегодня, 13 июля, с 12.00 на молдавской стороне КПП. Ограничения на пропуск автомобилей могут продолжаться до полного завершения ремонта.
Граждан призвали учесть эту информацию при планировании своих поездок. По возможности водителям советуют выбирать альтернативные пункты пропуска:
- "Бронница - Унгурь";
- "Сокиряны - Окница".
Напомним, ранее польская сторона сообщала о возможной временной приостановке оформления автобусов на въезд в Польшу через пункт пропуска "Шегини - Медика".
Такие ограничения объясняли проведением ремонтных работ на одном из самых загруженных пограничных переходов, которым ежедневно пользуются тысячи пассажиров и международных перевозчиков.
Впрочем, впоследствии Украина и Польша достигли договоренности, согласно которой оформление автобусов через пункт пропуска "Шегини - Медика" будет осуществляться на протяжении всего летнего сезона.
Кроме того, ранее в Государственной пограничной службе Украины призвали граждан по возможности планировать выезд за границу по будням.
В ведомстве отмечали, что именно в рабочие дни нагрузки на пункты пропуска обычно меньше, что позволяет избежать длительного ожидания в очередях.