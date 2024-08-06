В ДПСУ показали, як військові нищать ворога на Вовчанському напрямку (відео)

Нагадаємо, ми повідомляли, що СБУ ударними дронами та іншими вогневими засобами за тиждень знищили сотні одиниць російської техніки та ліквідували більше як 300 окупантів.

Крім того, раніше сьогодні снайпери ССО показали, як нищать окупантів на Торецькому напрямку.

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