Снайпери ССО показали, як нищать окупантів на Торецькому напрямку (відео)

Снайпери 3-го полку Сил спеціальних операцій ЗСУ на Торецькому напрямку знищили п'ятеро окупантів, які намагались підійти до їх позицій. Ліквідацію росіян зафіксували на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ССО.

Спецпризначенці "відпрацювали" обох ворогів на відстані до 40 метрів.На іншій позиції було виявлено ще п'ятеро окупантів. Троє з них залишились лежати на полі бою, двом пораненим вдалось сховатися і відійти.

Як повідомляється, снайперська пара 3-го окремого полку спецпризначення імені князя Святослава Хороброго виявила двох солдат противника, які наближалися до їх позиції.

Втрати РФ у війні

За даними Генштабу, протягом минулої доби втрати ворога у живій силі склали 1050 солдатів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення в Україну російська армія втратила близько 585 140 окупантів.

Також протягом минулої доби ЗСУ знищили 4 танки, 8 бойових броньованих машин, 39 артилерійських систем, 36 дронів, 6 ракет та іншу техніку ворога.

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