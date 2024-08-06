В ГПСУ показали, как военные уничтожают врага на Волчанском направлении (видео)

Напомним, мы сообщали, что СБУ ударными дронами и другими огневыми средствами за неделю уничтожили сотни единиц российской техники и ликвидировали более 300 оккупантов.

Кроме того, ранее сегодня снайперы ССО показали, как уничтожают оккупантов на Торецком направлении.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.