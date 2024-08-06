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В ГПСУ показали, как военные уничтожают врага на Волчанском направлении (видео)

Фото: военные уничтожают врага на Волчанском направлении (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украинские военные ежедневно наносят удары по врагу. К примеру пограничники показали, как уничтожают оккупантов на Волчанском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Госпогранслужбы Украины.

Военные бригады "Гарт" с помощью 105-мм гаубиц нанесли несколько ударов по врагу, пытающемуся продвигаться на Волчанском направлении.

Бойцы наносят удары по врагу с помощью артиллерийских гаубиц М2A1. Эти гаубицы стреляют снарядами 105-мм калибра и славятся своей скорострельностью и точностью.

Напомним, мы сообщали, что СБУ ударными дронами и другими огневыми средствами за неделю уничтожили сотни единиц российской техники и ликвидировали более 300 оккупантов.

Кроме того, ранее сегодня снайперы ССО показали, как уничтожают оккупантов на Торецком направлении.

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