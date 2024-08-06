ua en ru
Вт, 06 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Бійці СБУ за тиждень знищили сотні одиниць техніки РФ та понад 300 окупантів (відео)

Україна, Вівторок 06 серпня 2024 18:23
UA EN RU
Бійці СБУ за тиждень знищили сотні одиниць техніки РФ та понад 300 окупантів (відео) Фото: бійці СБУ за тиждень знищили сотні одиниць техніки РФ та понад 300 окупантів (ssu.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Українські спецпризначенці ударними дронами та іншими вогневими засобами за тиждень знищили сотні одиниць російської техніки та ліквідували 345 окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Служби безпеки України.

"Спецпризначенці Служби безпеки продовжують "годувати" ворога вибуховими подарунками", - йдеться в повідомленні.

Так, за останній тиждень було вражено:

  • 21 танк;
  • 34 ББМ;
  • 36 артилерійських систем і РСЗВ;
  • 316 одиниць автотранспорту;
  • 24 БПЛА та 43 антени зв’язку;
  • 158 ворожих позицій та укріплень;
  • 4 склади з боєприпасами та 3 склади з паливно-мастильними матеріалами.

Окрім того, воїни СБУ зліквідували 345 російських окупантів.

Втрати Росії у війні

За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення в Україну російська армія втратила близько 585 140 окупантів. Зокрема, протягом минулої доби втрати ворога у живій силі склали 1050 солдатів.

Також вчора ЗСУ знищили 4 танки, 8 бойових броньованих машин, 39 артилерійських систем, 36 дронів, 6 ракет та іншу техніку ворога.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Війна в Україні
NEWS
У Києві на Подолі трамвай на повній швидкості протаранив десятки машин: всі подробиці ДТП
У Києві на Подолі трамвай на повній швидкості протаранив десятки машин: всі подробиці ДТП
DAILY
Олександр "Фоззі" Сидоренко: Ми ще не втомилися по-дорослому, як СРСР чи США у Другу світову
Василина Копиткокореспондент РБК-Україна Олександр "Фоззі" Сидоренко: Ми ще не втомилися по-дорослому, як СРСР чи США у Другу світову