Бійці СБУ за тиждень знищили сотні одиниць техніки РФ та понад 300 окупантів (відео)
Українські спецпризначенці ударними дронами та іншими вогневими засобами за тиждень знищили сотні одиниць російської техніки та ліквідували 345 окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Служби безпеки України.
"Спецпризначенці Служби безпеки продовжують "годувати" ворога вибуховими подарунками", - йдеться в повідомленні.
Так, за останній тиждень було вражено:
- 21 танк;
- 34 ББМ;
- 36 артилерійських систем і РСЗВ;
- 316 одиниць автотранспорту;
- 24 БПЛА та 43 антени зв’язку;
- 158 ворожих позицій та укріплень;
- 4 склади з боєприпасами та 3 склади з паливно-мастильними матеріалами.
Окрім того, воїни СБУ зліквідували 345 російських окупантів.
Втрати Росії у війні
За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення в Україну російська армія втратила близько 585 140 окупантів. Зокрема, протягом минулої доби втрати ворога у живій силі склали 1050 солдатів.
Також вчора ЗСУ знищили 4 танки, 8 бойових броньованих машин, 39 артилерійських систем, 36 дронів, 6 ракет та іншу техніку ворога.
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