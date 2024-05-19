ДПСУ показала збиття дронів над Одеською областю під час шестигодинної атаки РФ (відео)

Українські прикордонники збили три російські дрони над Одеською областю 19 травня. Атака РФ по Україні тривала шість годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ .

"Цієі ночі ворог понад шість годин поспіль тероризував нашу країну "шахедами", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, на світанку мобільна вогнева група Одеського прикордонного загону знищила три дрони-камікадзе, які наближалися до узбережжя.

Обстріл Одеської області

Росія в ніч на 19 травня запустила Україною десятки дронів-камікадзе. Ймовірно, окупанти обрали своєю метою Одеську область, оскільки в регіоні ППО збила 20 із 37 дронів РФ.

Загалом, ППО збила всі 37 із 37 російських безпілотників. Крім того, три дрони були збиті на Херсонщині та один - на Миколаївщині.

Але без ушкоджень не обійшлося. На Одещині уламки дронів, що впали, пошкодили адміністративну будівлю. Також частина уламків упала у двір житлового кварталу.