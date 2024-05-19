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ДПСУ показала збиття дронів над Одеською областю під час шестигодинної атаки РФ (відео)

Україна, Неділя 19 травня 2024 13:13
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ДПСУ показала збиття дронів над Одеською областю під час шестигодинної атаки РФ (відео) Фото: три дрони РФ збили прикордонники під час атаки РФ по Одеській області (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські прикордонники збили три російські дрони над Одеською областю 19 травня. Атака РФ по Україні тривала шість годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.

"Цієі ночі ворог понад шість годин поспіль тероризував нашу країну "шахедами", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, на світанку мобільна вогнева група Одеського прикордонного загону знищила три дрони-камікадзе, які наближалися до узбережжя.

Обстріл Одеської області

Росія в ніч на 19 травня запустила Україною десятки дронів-камікадзе. Ймовірно, окупанти обрали своєю метою Одеську область, оскільки в регіоні ППО збила 20 із 37 дронів РФ.

Загалом, ППО збила всі 37 із 37 російських безпілотників. Крім того, три дрони були збиті на Херсонщині та один - на Миколаївщині.

Але без ушкоджень не обійшлося. На Одещині уламки дронів, що впали, пошкодили адміністративну будівлю. Також частина уламків упала у двір житлового кварталу.

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Одеса ДПСУ Війна в Україні Дрони
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