ГПСУ показала сбитие дронов над Одесской областью во время шестичасовой атаки РФ (видео)
Украинские пограничники сбили три российских дрона над Одесской областью 19 мая. Атака РФ по Украине длилась шесть часов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.
"Этой ночью враг более шести часов подряд терроризировал нашу страну "шахедами", - говорится в сообщении.
В частности, на рассвете мобильная огневая группа Одесского пограничного отряда уничтожила три приближающихся к побережью дрона-камикадзе.
Обстрел Одесской области
Россия в ночь на 19 мая запустила по Украине десятки дронов-камикадзе. Вероятно, оккупанты выбрали своей целью Одесскую область, поскольку в регионе ПВО сбила 20 из 37 дронов РФ.
В общей сложности, ПВО сбила все 37 из 37 российских беспилотников. Кроме того, три дрона были сбиты в Херсонской области и один - в Николаевской.
Но без повреждений не обошлось. В Одесской области обломки упавших дронов повредили административное здание. Также часть обломков упала во двор жилого квартала.
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