ua en ru
Вс, 19 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ГПСУ показала сбитие дронов над Одесской областью во время шестичасовой атаки РФ (видео)

Украина, Воскресенье 19 мая 2024 13:13
UA EN RU
ГПСУ показала сбитие дронов над Одесской областью во время шестичасовой атаки РФ (видео) Фото: три дрона РФ сбили пограничники во время атаки РФ по Одесской области (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские пограничники сбили три российских дрона над Одесской областью 19 мая. Атака РФ по Украине длилась шесть часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.

"Этой ночью враг более шести часов подряд терроризировал нашу страну "шахедами", - говорится в сообщении.

В частности, на рассвете мобильная огневая группа Одесского пограничного отряда уничтожила три приближающихся к побережью дрона-камикадзе.

Обстрел Одесской области

Россия в ночь на 19 мая запустила по Украине десятки дронов-камикадзе. Вероятно, оккупанты выбрали своей целью Одесскую область, поскольку в регионе ПВО сбила 20 из 37 дронов РФ.

В общей сложности, ПВО сбила все 37 из 37 российских беспилотников. Кроме того, три дрона были сбиты в Херсонской области и один - в Николаевской.

Но без повреждений не обошлось. В Одесской области обломки упавших дронов повредили административное здание. Также часть обломков упала во двор жилого квартала.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса ДПСУ Война в Украине Дрони
NEWS
Кто и где может вручать повестки: что говорит новый закон о мобилизации
Кто и где может вручать повестки: что говорит новый закон о мобилизации
DAILY
Штрафы, повестки, ВЛК. 20 вопросов к Генштабу и Минобороны о мобилизации по-новому
Ульяна Безпалько, Юлия Акимова Штрафы, повестки, ВЛК. 20 вопросов к Генштабу и Минобороны о мобилизации по-новому