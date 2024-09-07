ДПСУ: у Білорусі багатотисячних підрозділів Росії вже немає

Демченко заявив, що ще минулого року Росія утримувала у Білорусі свої війська чисельністю до 12 000 осіб, проте наразі таких не фіксується. Більшість з них Москва поступово виводила на свою територію, а нових в межах ротації не завела.

Він наголосив, що наразі на території Білорусі немає російських підрозділів, які становили б загрозу Україні.

Речник ДПСУ зазначив, що для нагнітання ситуації вглиб території Білорусі є переміщення і техніки, і особового складу, проте їхня кількість наразі не несе суттєвої загрози.

Демченко також прокоментував військові навчання Білорусі біля кордонів Польщі та Литви. Він сказав, що "не варто їм дивуватись", адже такі навчання проводяться постійно і на різних напрямках. Робиться це для того, щоб нагнітати ситуацію і "показувати, що воно є сильними".