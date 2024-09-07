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ДПСУ: у Білорусі багатотисячних підрозділів Росії вже немає

Фото: у Білорусі більше немає багатотисячних підрозділів РФ (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

У Білорусі наразі немає багатотисячних російських підрозділів. Старі були виведені, а нових не прибувало.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Державної прикордонної служби Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

 

Демченко заявив, що ще минулого року Росія утримувала у Білорусі свої війська чисельністю до 12 000 осіб, проте наразі таких не фіксується. Більшість з них Москва поступово виводила на свою територію, а нових в межах ротації не завела.

 

Він наголосив, що наразі на території Білорусі немає російських підрозділів, які становили б загрозу Україні. 

Речник ДПСУ зазначив, що для нагнітання ситуації вглиб території Білорусі є переміщення і техніки, і особового складу, проте їхня кількість наразі не несе суттєвої загрози.

Демченко також прокоментував військові навчання Білорусі біля кордонів Польщі та Литви. Він сказав, що "не варто їм дивуватись", адже такі навчання проводяться постійно і на різних напрямках. Робиться це для того, щоб нагнітати ситуацію і "показувати, що воно є сильними".

Допомога Росії від Білорусі

Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну Білорусь є союзником Росії. Зокрема, країна передала російським окупантам велику кількість військової техніки та боєприпасів.

Також під час початку повномасштабної війни російські війська наступали в Україну з території Білорусі. З території РБ також відбувалися ракетні удари по Україні.

Більш детально про допомогу від Білорусі для Росії - у матеріалі РБК-Україна.

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Російська ФедераціяБілорусьДПСУ