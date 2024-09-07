ГПСУ: в Беларуси многотысячных подразделений России уже нет

Демченко заявил, что еще в прошлом году Россия удерживала в Беларуси свои войска численностью до 12 000 человек, однако пока таковых не фиксируется. Большинство из них Москва постепенно выводила на свою территорию, а новые в пределах ротации не завели.

Он подчеркнул, что сейчас на территории Беларуси нет российских подразделений, которые представляли бы угрозу Украине.

Спикер ГПСУ отметил, что для нагнетания ситуации вглубь территории Беларуси есть перемещение и техники и личного состава, однако их количество пока не несет существенной угрозы.

Демченко также прокомментировал военные учения Беларуси у границ Польши и Литвы. Он сказал, что "не стоит им удивляться", ведь такие учения проводятся постоянно и по разным направлениям. Делается это для того, чтобы нагнетать ситуацию и "показывать, что она сильна".