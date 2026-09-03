ДПС пообіцяла допомогти постраждалому бізнесу: що зміниться для підприємців

Державна податкова служба підготувала комплекс заходів для спрощення взаємодії з бізнесом, який зазнав втрат через російські обстріли. Йдеться, зокрема, про окрему ідентифікацію постраждалих підприємств, врахування наслідків атак під час оцінки податкових ризиків та персональний супровід.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну податкову службу .

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У системах ДПС планують сформувати окремий список бізнесу, який документально підтвердив пошкодження.

Наслідки російських атак враховуватимуть під час оцінки податкових ризиків.

Податковий контроль щодо постраждалих підприємств проводитимуть лише за наявності реальних ризиків.

Основним каналом взаємодії має стати Електронний кабінет без повторного витребування документів.

Про виникнення податкового боргу ДПС має невідкладно повідомляти постраждалий бізнес.

За критичних руйнувань планують визначати відповідальну особу для персонального супроводу підприємства.

За словами в. о. голови ДПС Лесі Карнаух, після російських обстрілів підприємства стикаються зі знищенням обладнання, складів, товарів і документів, а також із зупиненням виробництва. Частина заходів для підтримки такого бізнесу потребує законодавчого врегулювання, однак податкова вже підготували рішення, які можна застосувати в межах адміністрування та податкового контролю.

Перший напрям – чітка ідентифікація постраждалого бізнесу. У системах ДПС планують сформувати окремий список підприємств, які документально підтвердили пошкодження. Для них передбачать відповідну позначку – ''суб’єкт господарювання, який постраждав внаслідок збройної агресії РФ''.

Під час формування такого списку враховуватимуть інформацію ДСНС, військових адміністрацій, місцевої влади, правоохоронних органів та державних реєстрів. Це має дозволити не вимагати від бізнесу повторно подавати документи, які вже є в державних інформаційних системах.

Окремо ДПС планує враховувати наслідки російських атак під час оцінки податкових ризиків. Зокрема, зменшення оборотів, прибутковості або податкового навантаження саме по собі не має автоматично призводити до запиту з боку податкової чи проведення перевірки.

Спочатку планують встановлювати причини таких змін та перевіряти, чи пов’язані вони з пошкодженнями після обстрілів. Лише після цього оцінюватимуть наявність реальних податкових ризиків.

Водночас статус постраждалого підприємства не означатиме повного звільнення від податкового контролю. Якщо перевірка буде необхідною, її предмет та обсяг мають максимально зосереджуватися на конкретному ризику.

Ще один напрям – відмова від зайвої паперової бюрократії. Основним каналом взаємодії з постраждалими платниками податків має стати Електронний кабінет. У ДПС зазначають, що не планують повторно вимагати документи, які вже є в інформаційних системах служби або можуть бути отримані через міжвідомчий обмін.

Окремо йдеться про підприємства, які через російські атаки втратили первинні документи. Для них ДПС планує максимально використовувати наявну інформацію, щоб спростити адміністрування.

Також у службі визначили підхід до податкового боргу. Якщо в постраждалого бізнесу виникне податковий борг, ДПС має невідкладно повідомити про це підприємство. Водночас наявність боргу не означатиме автоматичної втрати статусу постраждалого. Законні процедури погашення податкової заборгованості при цьому залишатимуться чинними.

Для підприємств із критичними руйнуваннями планують передбачити персональний супровід. Для цього можуть визначати відповідальну особу, яка допомагатиме платнику у взаємодії з податковою. Також до роботи планують максимально залучати Офіси податкових консультантів.

''Робимо все, щоб ті, хто постраждав від атак росіян, отримував не формальну, а адресну допомогу в адмініструванні'', – зазначила Леся Карнаух.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський також повідомив про підготовку рішень для посилення підтримки українського бізнесу, який працює в умовах російських ударів і є критично важливим для країни. Зокрема, йдеться про розширення програм підтримки та масштабування програми доступного кредитування. Президент також зазначив, що потреби бізнесу планують фіксувати щотижня, а зустрічі з його представниками проводити регулярно.