Зеленський анонсував рішення для допомоги бізнесу, який атакує РФ
Держава посилить підтримку українських бізнесів, які працюють в умовах російських ударів та є критично важливими для країни. Кабмін напрацював відповідні рішення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського після зустрічі з представниками українського бізнесу у Telegram.
Підтримка бізнесу збільшиться
Зеленський зустрівся із власниками, керівниками й директорами найбільших продуктових і будівельних супермаркетів, гіпермаркетів та маркетплейсів.
"Міністри фінансів та економіки разом із Нацбанком та командою Офісу найближчим часом мають підготувати рішення щодо розширення програм підтримки для бізнесу", - запевнив він.
Зокрема, масштабується програма доступного кредитування для бізнесів, щоб вони могли дати українцям все необхідне.
За словами президента, Міністерство закордонних справ повинно допомогти:
- з необхідними домовленостями із партнерами для збереження роботи бізнесу в Україні,
- необхідною економічною активністю.
Зеленський повідомив, що відповідні завдання визначені. Потреби бізнесу фіксуватимуться щотижня, зустрічі проводитимуться на регулярній основі.
Також знайдуть розв'язання питання:
- оновлення рішень та регуляцій,
- необхідної зміни алгоритмів заради нормального постачання у міста та громади.
Раніше РБК-Україна писало, що Зеленський заявив, що розраховує на чітку роботу уряду та всіх парламентарів щодо підтримки законопроєктів № 15460 та № 15112д. Вони передбачають скасування пільги на посилки вартістю до 150 євро.
Також повідомлялося, що Зеленський підписав указ щодо виконання комплексних планів стійкості в регіонах та безпосередньо у Києві.
Крім того, Україна розглядає кілька варіантів боротьби з атаками Росії у портах і один із них - переговори союзників з Москвою, каже Зеленський.