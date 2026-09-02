Зеленський анонсував рішення для допомоги бізнесу, який атакує РФ

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Держава посилить підтримку українських бізнесів, які працюють в умовах російських ударів та є критично важливими для країни. Кабмін напрацював відповідні рішення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського після зустрічі з представниками українського бізнесу у Telegram.

Підтримка бізнесу збільшиться Зеленський зустрівся із власниками, керівниками й директорами найбільших продуктових і будівельних супермаркетів, гіпермаркетів та маркетплейсів. "Міністри фінансів та економіки разом із Нацбанком та командою Офісу найближчим часом мають підготувати рішення щодо розширення програм підтримки для бізнесу", - запевнив він. Зокрема, масштабується програма доступного кредитування для бізнесів, щоб вони могли дати українцям все необхідне. За словами президента, Міністерство закордонних справ повинно допомогти: з необхідними домовленостями із партнерами для збереження роботи бізнесу в Україні,

необхідною економічною активністю. Зеленський повідомив, що відповідні завдання визначені. Потреби бізнесу фіксуватимуться щотижня, зустрічі проводитимуться на регулярній основі. Також знайдуть розв'язання питання: оновлення рішень та регуляцій,

необхідної зміни алгоритмів заради нормального постачання у міста та громади. Раніше РБК-Україна писало, що Зеленський заявив, що розраховує на чітку роботу уряду та всіх парламентарів щодо підтримки законопроєктів № 15460 та № 15112д. Вони передбачають скасування пільги на посилки вартістю до 150 євро.