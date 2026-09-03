ГНС пообещала помочь пострадавшему бизнесу: что изменится для предпринимателей

Государственная налоговая служба подготовила комплекс мер по упрощению взаимодействия с бизнесом, понесшим потери из-за российских обстрелов. Речь идет, в частности, об отдельной идентификации пострадавших предприятий, учете последствий атак при оценке налоговых рисков и персональном сопровождении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную налоговую службу .

Главное:

В системах ГНС планируют сформировать отдельный список бизнеса, документально подтвердивший повреждения.

Последствия российских атак будут учитываться при оценке налоговых рисков.

Налоговый контроль по пострадавшим предприятиям будут проводить только при наличии реальных рисков.

Основным каналом взаимодействия должен стать электронный кабинет без повторного истребования документов.

О возникновении налогового долга ГНС должен безотлагательно сообщать пострадавший бизнес.

При критических разрушениях планируется определять ответственное лицо для персонального сопровождения предприятия.

По словам и. о. главы ГНС Леси Карнаух, после российских обстрелов предприятия сталкиваются с уничтожением оборудования, складов, товаров и документов, а также с остановкой производства. Часть мер по поддержке такого бизнеса нуждается в законодательном урегулировании, однако налоговая уже подготовила решения, которые можно применить в рамках администрирования и налогового контроля.

Первое направление – четкая идентификация пострадавшего бизнеса. В системах ГНС планируют сформировать отдельный список предприятий, документально подтвердивших повреждение. Для них предусматривают соответствующую отметку – ''субъект хозяйствования, пострадавший в результате вооруженной агрессии РФ''.

При формировании такого списка будут учитываться информация ГСЧС, военных администраций, местных властей, правоохранительных органов и государственных реестров. Это должно позволить не требовать от бизнеса повторно подавать документы, уже имеющиеся в государственных информационных системах.

Отдельно ГНС планирует учитывать последствия российских атак при оценке налоговых рисков. В частности, уменьшение оборотов, доходности или налоговой нагрузки само по себе не должно автоматически приводить к запросу со стороны налоговой или проведения проверки.

Сначала планируют устанавливать причины таких изменений и проверять, связаны ли они с повреждениями после обстрелов. Только после этого будут оцениваться наличие реальных налоговых рисков.

В то же время, статус пострадавшего предприятия не будет означать полного освобождения от налогового контроля. Если проверка будет необходима, ее предмет и объем должны максимально сосредотачиваться на конкретном риске.

Еще одно направление – отказ от излишней бумажной бюрократии. Основным каналом взаимодействия с пострадавшими налогоплательщиками должен стать электронный кабинет. В ГНС отмечают, что не планируют повторно требовать документы, уже имеющиеся в информационных системах службы или могут быть получены через межведомственный обмен.

Отдельно речь идет о предприятиях, которые из-за российских атак потеряли первичные документы. Для них ГНС планирует максимально использовать имеющуюся информацию, чтобы упростить администрирование.

Также в службе определили подход к налоговому долгу. Если у пострадавшего бизнеса возникнет налоговый долг, ГНС должно безотлагательно сообщить об этом предприятию. В то же время наличие долга не означает автоматической потери статуса пострадавшего. Законные процедуры погашения налоговой задолженности будут при этом оставаться в силе.

Для предприятий с критическими разрушениями планируется предусмотреть персональное сопровождение. Для этого могут определять ответственное лицо, которое будет помогать плательщику во взаимодействии с налоговым. Также к работе планируется максимально привлекать Офисы налоговых консультантов.

''Делаем все, чтобы пострадавшие от атак россиян получали не формальную, а адресную помощь в администрировании'', – отметила Леся Карнаух.

Напомним, президент Владимир Зеленский также сообщил о подготовке решений для усиления поддержки украинского бизнеса, работающего в условиях российских ударов и критически важного для страны. В частности, речь идет о расширении программ поддержки и масштабировании программы доступного кредитования. Президент также отметил, что потребности бизнеса планируют фиксировать еженедельно, а встречи с его представителями проводить регулярно.