Дозволять стріляти далі. У Пентагоні підтвердили передачу Україні ракет GLSDB

У новому пакеті допомоги Сполучені Штати схвалили постачання до України ракет великої дальності до 150 кілометрів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг представника Пентагону Патріка Райдера.
"Ми передаємо GLSDB, які дозволять Україні відвойовувати свої території", - зазначив бригадний генерал.
Таким чином Райдер відповів на запитання журналістів про те, чи ці снаряди надають Києву, щоб звільнити Крим.
Нагадаємо, 3 лютого США офіційно надали черговий великий пакет військової допомоги для України.
Пізніше у Пентагоні відповіли, чи може Україна використовувати ракети GLSDB для звільнення Криму.
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