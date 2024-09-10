ua en ru
Вт, 10 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Дозвіл на удари вглиб Росії може стати вирішальним фактором перемоги, - Шмигаль

Вівторок 10 вересня 2024 15:21
UA EN RU
Дозвіл на удари вглиб Росії може стати вирішальним фактором перемоги, - Шмигаль Фото: премʼєр-міністр України Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Отримання дозволу на використання далекобійної зброї проти військових цілей на території Росії може стати ключовим фактором для перемоги у війні.

Про це заявив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію.

За його словами, Україна щодня веде перемовини з міжнародними партнерами, щоб отримати такий дозвіл.

"Ви бачите, що Україна вже продемонструвала таку можливість власною зброєю. Майже щодня ми уражаємо військові цілі на території ворога. Ми абсолютно ставимо лише військові цілі для таких далекобійних операцій. Ми впевнені, що дуже відповідально будемо використовувати західну далекобійну зброю для ураження російських військових цілей", - зазначив Шмигаль.

Він зазначив, що попри те, що деякі країни вже дозволили Україні використовувати свою зброю для захисту суверенітету, ключові партнери, такі як США, Німеччина і Франція, поки що офіційно не надали такого дозволу.

"Ми його добиваємося. Ми будем продовжувати цю роботу. У перемовинах з прем'єр-міністрами, урядами наших західних партнерів постійно наголошую на тому, що це той фактор який надзвичайно підвищить безпеку зокрема й української цивільної інфраструктури", - заявив премʼєр.

Він додав, що якщо Україна отримає можливість знищувати підготовлені росіянами для ударів по Україні військові об'єкти або зброю, то це принесе більше безпеки для українців.

"І це може стати один із вирішальних факторів перемоги у цій війні. Тому ми приділяємо цьому так багато уваги. Тому для нас це сьогодні один із найважливіших пріоритетів", - підкреслив Шмигаль.

Передісторія

Британія, Франція та США надають Україні далекобійні ракети в рамках військової допомоги, однак із певними умовами: українським військовим заборонено використовувати це озброєння для ударів по території Росії.

Президент Володимир Зеленський неодноразово закликав союзників змінити свою позицію, аргументуючи це необхідністю атак на російські аеродроми, де базується тактична та стратегічна авіація.

Проте західні партнери поки не поспішають знімати ці обмеження. Як зазначив глава Пентагону Ллойд Остін, Росія вже перемістила свою тактичну авіацію за межі досяжності ракет ATACMS, які були передані Україні.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц також висловлював побоювання щодо можливих ударів по "цілях у Москві", пояснюючи це рішенням Берліна не постачати Україні далекобійні ракети Taurus.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Денис Шмигаль Війна Росії проти України Війна в Україні Російська Федерація
NEWS
Гроші на армію, важка зима та робота з партнерами. Головне з прес-конференції Шмигаля
Гроші на армію, важка зима та робота з партнерами. Головне з прес-конференції Шмигаля
DAILY
Криза минула? Що відбувається у боях за Покровськ і чи дійсно Росія сповільнила наступ
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Криза минула? Що відбувається у боях за Покровськ і чи дійсно Росія сповільнила наступ