Разрешение на удары вглубь России может стать решающим фактором победы, - Шмыгаль

Получение разрешения на использование дальнобойного оружия против военных целей на территории России может стать ключевым фактором для победы в войне.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию.

По его словам, Украина ежедневно ведет переговоры с международными партнерами, чтобы получить такое разрешение.

"Вы видите, что Украина уже продемонстрировала такую возможность собственным оружием. Почти ежедневно мы поражаем военные цели на территории врага. Мы абсолютно ставим только военные цели для таких дальнобойных операций. Мы уверены, что очень ответственно будем использовать западное дальнобойное оружие для поражения российских военных целей", - отметил Шмыгаль.

Он отметил, что несмотря на то, что некоторые страны уже разрешили Украине использовать свое оружие для защиты суверенитета, ключевые партнеры, такие как США, Германия и Франция, пока официально не предоставили такого разрешения.

"Мы его добиваемся. Мы будем продолжать эту работу. В переговорах с премьер-министрами, правительствами наших западных партнеров постоянно подчеркиваю, что это тот фактор, который чрезвычайно повысит безопасность, в том числе и украинской гражданской инфраструктуры", - заявил премьер.

Он добавил, что если Украина получит возможность уничтожать подготовленные россиянами для ударов по Украине военные объекты или оружие, то это принесет больше безопасности для украинцев.

"И это может стать один из решающих факторов победы в этой войне. Поэтому мы уделяем этому так много внимания. Поэтому для нас это сегодня один из важнейших приоритетов", - подчеркнул Шмыгаль.