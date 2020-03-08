Дождливо, однако будет тепло: прогноз на неделю

На следующей неделе погода в Украине будет переменчивой: дожди будут чередоваться с солнечной и теплой погодой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Прогноз на 9 марта

Неделя, по данным синоптиков, начнется с дождей в большинстве центральных, западных и северных областях, где температура будет колебаться от +6 до +10 градусов. На востоке и юге будет солнечно и тепло, там термометры днем покажут до +12...+18 градусов. Ночью температура на западе будет колебаться от +1 до +4, а на остальной территории будет в пределах +5...+8 градусов.

Прогноз на 10 марта

Во вторник синоптики прогнозируют незначительные дожди в Одесской и Николаевской областях. На остальной территории будет облачная с прояснением погода. Температура воздуха на западе будет колебаться от +8 до +12 градусов, на остальной территории от +13 до +18. Ночью термометры покажут от +2 до +7.

Прогноз на 11 марта

В среду осадки накроют всю территорию страны. В западных областях синоптики прогнозируют от +8 до +13 днем и от +1 до +4 ночью. В остальных областях днем термометры покажут +11...+15, ночью до +5...+7 градусов.

Прогноз на 12 марта

В четверг осадки отступят, а в Украине установится солнечная и теплая погода. Днем температура воздуха почти во всех областях будет колебаться от +12 до +14 градусов, лишь на юге воздух прогреется до +15...+17. Ночью прогнозируют от +4 до +7.

Напомним, ранее синоптики предупреждали о тумане в Киеве. Сегодня в столице ожидалось ухудшение видимости на дорогах до 200-500 метров.