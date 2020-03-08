Дощитиме, однак буде тепло: прогноз на тиждень

Наступного тижня погода в Україні буде мінливою: дощі чергуватимуться з сонячною та теплою погодою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український гідрометцентр.

Прогноз на 9 березня

Тиждень, за даними синоптиків, розпочнеться з дощі у більшості центральних, західних та північних областях, де температура коливатиметься від +6 до +10 градусів. На сході та півдні буде сонячно та тепло, там термометри вдень покажуть до +12...+18 градусів. Вночі температура на заході коливатиметься від +1 до +4, а на решті території буде в межах +5...+8 градусів.

Прогноз на 10 березня

У вівторок синоптики прогнозують незначні дощі в Одеській та Миколаївській областях. На решті території буде хмарна з проясненням погода. Температура повітря на заході коливатиметься від +8 до +12 градусів, на решті території від +13 до +18. Вночі термометри покажуть від +2 до +7.

Прогноз на 11 березня

У середу опади накриють всю територію країни. У західних областях синоптики прогнозують від +8 до +13 вдень та від +1 до +4 вночі. У решті областей вдень термометри покажуть +11...+15, вночі до +5...+7 градусів.

Прогноз на 12 березня

У четвер опади відступлять, а в Україні запанує сонячна та тепла погода. Вдень температура повітря майже у всіх областях коливатиметься від +12 до +14 градусів, лише на півдні повітря прогріється до +15...+17. Вночі прогнозують від +4 до +7.

Нагадаємо, раніше синоптики попереджали про туман у Києві. Сьогодні у столиці очікувалося погіршення видимості на дорогах до 200-500 метрів.