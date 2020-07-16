Дожди в западных областях и тепло до +29: прогноз погоды на сегодня

Фото: погода в Украине (РБК-Украина)

В Киеве и области сегодня будет пасмурная, но теплая погода

Сегодня, 16 июля, дожди и грозы вновь накроют всю западную территорию Украины, однако во всех других регионах осадков не предусматривают. Температура воздуха в Украине будет колебаться от +22 до +29.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Таким образом, в Украине постепенно возвращается жара, а грозовые дожди будут наблюдаться только на территории западных регионов. Во всех остальных областях ожидается умеренная облачность.

В западных областях температура днем составит от +22 до +25 тепла, а ночью от +11 до +14.

В центральных и северных областях температура днем будет от +21 до +26, а ночью она опустится до +12 +15 градусов.

В западных и южных областях температура днем будет в пределах +23 +29. Ночью же столбики термометров опустятся до +12 +17 градусов.

Фото: погода в Украине на 16 июля (meteo.gov.ru)

Прогноз в Киеве

В Киеве и области сегодня будет пасмурная, но теплая погода. Температура воздуха днем будет колебаться от +23 до +26 градусов тепла, а ночью от +11 до +15.

Фото: погода в Киеве и области на 16 июля (meteo.gov.ua)

Напомним, сегодня в Украине объявили штормовое предупреждение в западных областях.

Кроме того, спасатели предупредили, что 15-17 июля произойдет повышение уровней воды за суточную интенсивность в 1-3 см в реках Припять и Стоход.

Также вследствие осложнения погодных условий в Сумской области остались без света 57 населенных пунктов.