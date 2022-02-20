Дожди на западе и солнечно в ряде регионов: погода на завтра
Фото: погода в Украине 21 февраля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Завтра, 21 февраля, в Украине ожидается легкое потепление, а температура днем в отдельных регионах подымется к отметке +11. Тем временем на западе возможны дожди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Прогноз погоды по всем областям
В большинстве регионов ожидается солнечная погода. Впрочем, на западе стоит готовиться к дождям. В целом в Украине ожидается потепление:
- на западе днем от +8 до +10, а ночью - от +1 до +3;
- на севере днем от +6 до +10, а ночью - от 0 до +2;
- на востоке днем от +5 до +9, а ночью - от -1 до -3;
- на юге днем от +9 до +11, а ночью - от -1 до +1;
- в центре днем от +7 до +9, а ночью - от 0 до +2.
Фото: погода в Украине 21 февраля (meteo.gov.ua)
Прогноз в Киеве
В столице в течение дня также ожидается солнечная погода. Днем температура воздуха будет достигать отметок от +7 до +9, а ночью составит от 0 до +2.
Фото: погода в Украине 21 февраля (meteo.gov.ua)