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Дощі на заході і сонячно в ряді регіонів: погода на завтра

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Неділя 20 лютого 2022 20:00
Дощі на заході і сонячно в ряді регіонів: погода на завтра Фото: погода в Україні 21 лютого (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Завтра, 21 лютого, в Україні очікується легке потепління, а температура вдень в окремих регіонах підніметься до позначки +11. Тим часом на заході можливі дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Прогноз погоди по всіх областях

У більшості регіонів очікується сонячна погода. Втім, на заході варто готуватися до дощів. В цілому в Україні очікується потепління:

  • на заході вдень від + 8 до +10, а вночі - від +1 до +3;
  • на півночі вдень від +6 до +10, а вночі - від 0 до +2;
  • на сході вдень від +5 до +9, а вночі - від -1 до -3;
  • на півдні вдень від +9 до +11, а вночі - від -1 до +1;
  • у центрі вдень від + 7 до +9, а вночі - від 0 до + 2.

Дощі на заході і сонячно в ряді регіонів: погода на завтра

Фото: погода в Україні 21 лютого (meteo.gov.ua)

Прогноз у Києві

У столиці протягом дня також очікується сонячна погода. Вдень температура повітря сягатиме позначок від + 7 до +9, а вночі становитиме від 0 до + 2.

Дощі на заході і сонячно в ряді регіонів: погода на завтра

Фото: погода в Україні 21 лютого (meteo.gov.ua)

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