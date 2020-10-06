Дожди на западе и потепление: прогноз погоды на сегодня

В Украине сегодня потеплеет, но передают дожди в западных областях. Температура воздуха днем будет колебаться от +18 до +22.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз во всех областях

В западных областях, а также в Киевской, Винницкой и Житомирской областях дожди. Температура воздуха днем составит +18+22, а ночью +12+14. На севере страны днем +19+21, а ночью +10+13.

На востоке страны переменная облачность и без осадков, температура воздуха днем составит +21+23, а ночью +8+10.

В центральных и южных областях днем будет +19+24, а ночью +11+14.

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня тоже дождь. Температура воздуха днем составит +19+21, а ночью +12+14.

Напомним, в ближайшие три дня погода в Украине будет дождливой, ожидаются грозы и сильный ветер.

Отметим, что ухудшение погодных условий в Украине связано с мощным циклоном Brigitte.