Дощі на заході та потепління: прогноз погоди на сьогодні

В Україні сьогодні потепліє, але передають дощі у західних областях. Температура повітря вдень коливатиметься від +18 до +22.
Про це повідомляє УкрГідрометцентр.
У західних областях, а також в Київській, Вінницькій та Житомирській областях дощі. Температура повітря вдень складе +18+22, а вночі +12+14. На півночі країни вдень +19+21, а вночі +10+13.
На сході країни мінлива хмарність та без опадів, температура повітря вдень складе +21+23, а вночі +8+10.
У центральних та південних областях вдень буде +19+24, а вночі +11+14.
У Києві сьогодні теж дощ. Температура повітря вдень складе +19+21, а вночі +12+14.
Нагадаємо, у найближчі три дні погода в Україні буде дощовою, очікуються грози та сильний вітер.
Зазначимо, погіршення погодних умов в Україні пов'язано з потужним циклоном Brigitte.