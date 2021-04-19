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Дожди на западе и до +15 тепла: прогноз погоды на сегодня

Автор: Дмитрий Левицкий

Сегодня погода в Украине будет преимущественно сухой, но облачной. Однако на западе страны сегодня еще сохранятся дожди.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз погоды в областях

Сегодня будет дождливо в Закарпатской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой и Винницкой областях. На севере и востоке будет облачно с прояснением, а остальную территорию закроют облака.

Температура воздуха на западе страны будет колебаться от +11 до +13 днем и от +3 до +6 ночью. На остальной территории Украины синоптики прогнозируют от +11 до +15 днем и от +3 до +7 ночью.

Прогноз погоды в Киеве

В Киеве сегодня прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Температура воздуха в столице сегодня будет колебаться от +11 до +13 градусов днем, а ночью термометры покажут от +2 до +4 градусов.

Напомним, синоптики предупреждали о ночных заморозках 19 апреля. В пяти областях страны прогнозировали ночное похолодание до -3 градусов.

Также синоптики предупреждали о том, что в Украину снова надвигается циклон, который принесет заморозки в большинство регионов, а также дожди на север страны.

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Новости Украины Гидрометцентр
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