RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Дощі на заході та до +15 тепла: прогноз погоди на сьогодні

Автор: Дмитро Левицький

Сьогодні погода в Україні буде переважно сухою, але хмарною. Однак на заході країни сьогодні ще утримаються дощі.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз погоди в областях

Сьогодні дощитиме у Закарпатській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій та Вінницькій областях. На півночі та сході буде хмарно з проясненням, а решту територію закриють хмари.

Температура повітря на заході країни коливатиметься від +11 до +13 вдень та від +3 до +6 вночі. На решті території України синоптики прогнозують від +11 до +15 вдень та від +3 до +7 вночі.

Прогноз погоди в Києві

У Києві сьогодні прогнозують хмарну з проясненнями погоду. Температура повітря у столиці сьогодні коливатиметься від +11 до +13 градусів вдень, а вночі термометри покажуть від +2 до +4 градусів.

Нагадаємо, синоптики попереджали про нічні заморозки 19 квітня. У п'яти областях країни прогнозували нічне похолодання до -3 градусів.

Також синоптики попереджали про те, що в Україну знову суне циклон, який принесе заморозки у більшість регіонів, а також дощі на північ країни.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Гідрометцентр
Читайте також
У Карпатах сьогодні є ризик сходження лавин, а в Україні можливі заморозки
Дощі почнуть відступати, але поки без істотного потепління: прогноз погоди на сьогодні
Прогноз погоди