Дожди на западе и до +15 тепла: прогноз погоды на сегодня
Сегодня погода в Украине будет преимущественно сухой, но облачной. Однако на западе страны сегодня еще сохранятся дожди.
Прогноз погоды в областях
Сегодня будет дождливо в Закарпатской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой и Винницкой областях. На севере и востоке будет облачно с прояснением, а остальную территорию закроют облака.
Температура воздуха на западе страны будет колебаться от +11 до +13 днем и от +3 до +6 ночью. На остальной территории Украины синоптики прогнозируют от +11 до +15 днем и от +3 до +7 ночью.
Прогноз погоды в Киеве
В Киеве сегодня прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Температура воздуха в столице сегодня будет колебаться от +11 до +13 градусов днем, а ночью термометры покажут от +2 до +4 градусов.
Напомним, синоптики предупреждали о ночных заморозках 19 апреля. В пяти областях страны прогнозировали ночное похолодание до -3 градусов.
Также синоптики предупреждали о том, что в Украину снова надвигается циклон, который принесет заморозки в большинство регионов, а также дожди на север страны.