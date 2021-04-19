Дощі на заході та до +15 тепла: прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні погода в Україні буде переважно сухою, але хмарною. Однак на заході країни сьогодні ще утримаються дощі.

Прогноз погоди в областях

Сьогодні дощитиме у Закарпатській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій та Вінницькій областях. На півночі та сході буде хмарно з проясненням, а решту територію закриють хмари.

Температура повітря на заході країни коливатиметься від +11 до +13 вдень та від +3 до +6 вночі. На решті території України синоптики прогнозують від +11 до +15 вдень та від +3 до +7 вночі.

Прогноз погоди в Києві

У Києві сьогодні прогнозують хмарну з проясненнями погоду. Температура повітря у столиці сьогодні коливатиметься від +11 до +13 градусів вдень, а вночі термометри покажуть від +2 до +4 градусів.