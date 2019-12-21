ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Дожди и заморозки до -4: прогноз на сегодня

Новости » Общество     21.12.2019 - 10:00
Дожди и заморозки до -4: прогноз на сегодня
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве осадков не прогнозируют, днем до +9

Погода в Украине в субботу, 21 декабря, будет дождливой в западных областях, на остальной территории без осадков, днем до +12. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

По прогнозу украинских синоптиков, сегодня в западных областях стоит ждать небольших дождей. На остальной территории осадков не прогнозируют. Днем темппература воздуха в западных и южных областях будет колебаться от +7 до +12 градусов. На севере и в центре термометры покажут от +6 до +10 градусов.

Прохладно будет в восточных областях, днем там ожидается от +3 до +5, ночью прогнозируют заморозки до -1...-4 градусов. В остальных областях ночью температура воздуха будет колебаться от +1 до +5.

Дожди и заморозки до -4: прогноз на сегодня

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня осадков не прогнозируют. Днем температура в столице поднимется до +7...+9 градусов. Ночью термометры киевлян покажут от +1 до +3. Возможен юго-восточный ветер, 5-10 м/сек.

Дожди и заморозки до -4: прогноз на сегодня

Напомним, по данным украинских синоптиков, в воскресенье, 22 декабря, на всей территории страны ожидаются сильные ливни. Однако, несмотря на дожди, температура воздуха в большинстве областей будет колебаться от +8 до +12 градусов, на юге термометры покажут до +14.

В Украине объявили желтый уровень опасности из-за тумана В Украину вернутся заморозки: прогноз на сегодня
Новости Украины ГидрометцентрдождизаморозкиПогода
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь