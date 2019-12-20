Накроет дождями: какой будет погода на выходных

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве в воскресенье также будет дождливо

Погода в Украине на выходных, 21-22 декабря, будет дождливой во всех областях, температура воздуха местами поднимется до +14 градусов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Прогноз на 21 декабря

В субботу, по данным украинских синоптиков, осадки накроют западные области, на остальной территории будет сухо. Температура днем на западе будет колебаться от +7 до +10 градусов, а в южных термометры покажут до +12 тепла.

В центре и на севере днем воздух прогреется до +6...+9 градусов, местами до +10. На востоке температура днем будет держаться в пределах +3...+5, ночью возможны заморозки до -1...-4 градусов. В остальных областях заморозков ожидать не стоит, ночью от +1 до +5.

Прогноз на 22 декабря

Завершится неделя ливнями во всех областях. Однако, несмотря на дожди, температура воздуха на большинстве территории вырастет до +8...+11 градусов. В южных областях в воскресенье прогнозируют +12...+14 градусов. Ночью также потеплеет, температура воздуха поднимется до +3...+8 градусов.

Напомним, в четверг, 19 декабря, в Киеве были обновлены три температурные рекорды. В частности, ночь на святого Николая в Киеве оказалась самой теплой с 1881 года, а днем температура превысила показатель зафиксированный в 1989 году.