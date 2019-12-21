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Дощі та заморозки до -4: прогноз на сьогодні

Новини » Суспільство     21.12.2019 - 10:00
Дощі та заморозки до -4: прогноз на сьогодні
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві опадів не прогнозують, вдень до +9

Погода в Україні у суботу, 21 грудня, буде дощовою у західних областях, на решті території без опадів, вдень до +12. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

За прогнозом українських синоптиків, сьогодні у західних областях варто чекати невеликих дощів. На решті території опадів не прогнозують. Вдень темппература повітря у західних та південних областях коливатиметься від +7 до +12 градусів. На півночі та в центрі термометри покажуть від +6 до +10 градусів.

Прохолодно буде у східних областях, вдень там очікується від +3 до +5, вночі прогнозують заморозки до -1...-4 градусів. У решті областей вночі температура повітря коливатиметься від +1 до +5.

Дощі та заморозки до -4: прогноз на сьогодні

Прогноз у Києві

У Києві сьогодні опадів не прогнозують. Вдень температура в столиці зросте до +7...+9 градусів. Вночі термометри киян покажуть від +1 до +3. Можливий південно-східний вітер, 5-10 м/с.

Дощі та заморозки до -4: прогноз на сьогодні

Нагадаємо, за даними українських синоптиків, у неділю, 22 грудня, на всій території країни очікуються сильні зливи. Однак, попри дощі, температура повітря у більшості областей коливатиметься від +8 до +12 градусів, на півдні термометри покажуть до +14.

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