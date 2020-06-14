Дожди по всей территории и до +31 тепла: погода в Украине на сегодня

Погода в Украине в воскресенье, 14 июня, будет пасмурной и с дождями. Ожидается до +31 тепла на востоке страны.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Сегодня во всех регионах будет пасмурная погода с дождями в дневное и ночное время суток. Ветер по всей Украине будет от 5 до 10 метров за секунду.

Так, в юго-восточных областях будет наибольшая жара - днем столбики термометров покажут от +24 до +31 тепла, а ночью будут в пределах +17 +21 градуса.

В центральных и северных областях будет немного прохладнее - ожидается от +25 до +29 тепла, ночью будет от +18 до +21 градуса.

На западе будет еще прохладнее, температура воздуха составит +22 до +25 тепла днем, а ночью столбики термометров покажут от +13 до +16 градусов.

Фото: погода в Украине на 14 июня (meteo.gov.ua)

Прогноз в Киеве

В Киеве и области сегодня прогнозируют пасмурную и дождливую погоду. Днем температура покажет от +27 до +29 тепла, а ночью ожидается от +19 до +21 градуса.

Фото: погода в Киеве и области на 14 июня (meteo.gov.ua)

Напомним, ранее синоптики предупредили о граде в некоторых регионах Украины в воскресенье.

Кроме того, в Гидрометцентре прогнозировали падение жары и приход в страну кратковременных осадков.

Отметим, ранее в Днепре выпала полуторамесячная норма осадков, а из-за непогоды без электричества оказались 3 больницы.