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Дожди по всей территории и до +31 тепла: погода в Украине на сегодня

Новости » Общество     14.06.2020 - 09:55
Дожди по всей территории и до +31 тепла: погода в Украине на сегодня
Фото: дождь в Киеве (РБК-Украина)

Во всех регионах ожидается пасмурная погода

Погода в Украине в воскресенье, 14 июня, будет пасмурной и с дождями. Ожидается до +31 тепла на востоке страны.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Сегодня во всех регионах будет пасмурная погода с дождями в дневное и ночное время суток. Ветер по всей Украине будет от 5 до 10 метров за секунду.

Так, в юго-восточных областях будет наибольшая жара - днем столбики термометров покажут от +24 до +31 тепла, а ночью будут в пределах +17 +21 градуса.

В центральных и северных областях будет немного прохладнее - ожидается от +25 до +29 тепла, ночью будет от +18 до +21 градуса.

На западе будет еще прохладнее, температура воздуха составит +22 до +25 тепла днем, а ночью столбики термометров покажут от +13 до +16 градусов.

Дожди по всей территории и до +31 тепла: погода в Украине на сегодня

Фото: погода в Украине на 14 июня (meteo.gov.ua)

Прогноз в Киеве

В Киеве и области сегодня прогнозируют пасмурную и дождливую погоду. Днем температура покажет от +27 до +29 тепла, а ночью ожидается от +19 до +21 градуса.

Дожди по всей территории и до +31 тепла: погода в Украине на сегодня

Фото: погода в Киеве и области на 14 июня (meteo.gov.ua)

Напомним, ранее синоптики предупредили о граде в некоторых регионах Украины в воскресенье.

Кроме того, в Гидрометцентре прогнозировали падение жары и приход в страну кратковременных осадков.

Отметим, ранее в Днепре выпала полуторамесячная норма осадков, а из-за непогоды без электричества оказались 3 больницы.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новости Украины ГидрометцентрдождиПогода
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