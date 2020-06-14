Дощі по всій території і до +31 тепла: погода в Україні на сьогодні

Фото: дощ у Києві (РБК-Україна)

У всіх регіонах очікується похмура погода

Погода в Україні на неділю, 14 червня, буде похмурою і з дощами. Очікується до +31 тепла на сході країни.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Сьогодні у всіх регіонах буде хмарна погода з дощами в денний і нічний час доби. Вітер по всій Україні буде від 5 до 10 метрів за секунду.

Так, у південно-східних областях буде найбільша спека - вдень стовпчики термометрів покажуть від +24 до +31 тепла, а вночі будуть в межах +17 +21 градуса.

У центральних і північних областях буде трохи прохолодніше - очікується від +25 до +29 градусів тепла, вночі буде від +18 до +21 градуса.

На заході буде ще прохолодніше, температура повітря складе +22 до +25 тепла вдень, а вночі стовпчики термометрів покажуть від +13 до +16 градусів.

Фото: погода в Україні на 14 червня (meteo.gov.ua)

Прогноз в Києві

У Києві та області сьогодні прогнозують похмуру і дощову погоду. Вдень температура покаже від +27 до +29 градусів тепла, а вночі очікується від +19 до +21 градуса.

Фото: погода в Києві та області на 14 червня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, раніше синоптики попередили про град у деяких регіонах України в неділю.

Крім того, у Гідрометцентрі прогнозували падіння спеки та прихід в країну короткочасних опадів.

Зазначимо, раніше у Дніпрі випала півторамісячна норма опадів, а через негоду без електрики опинилися 3 лікарні.

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Автор: Максим Зайченко