Дожди почти по всей стране, а в Карпатах - метели: прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине

Синоптики прогнозируют значительные дожди на юге - в Одесской области. В северных и Винницкой областях - дождь с мокрым снегом, на западе страны преимущественно снег.

Вместе с тем гололедица на дорогах ожидается на западе, севере страны и в Винницкой области - местами налипание мокрого снега.

По прогнозу синоптиков, температура воздуха составит:

на западе днем от -4 до +2, ночью от 0 до -6 градусов мороза;

в северных областях днем от -3 до +4, а ночью -4 +1;

на востоке страны +6 +9 градусов днем, а ночью +3 +6;

в южных областях днем +7 +11, а ночью +5 +8 градусов;

в центре страны днем от -1 до +6, ночью от -2 до +5 градусов.

Погода в Киеве

Сегодня в столице в течение суток будет идти мокрый снег с дождем, местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Температура воздуха днем и ночью будет колебаться от -2 до 0.