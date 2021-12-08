Дожди почти по всей стране, а в Карпатах - метели: прогноз погоды на сегодня

Сегодня, 8 декабря в Украине, кроме востока, дожди, местами с мокрым снегом. В Карпатах синоптики прогнозируют метели и морозы, а на востоке без осадков и до +9 градусов днем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Синоптики прогнозируют значительные дожди на юге - в Одесской области. В северных и Винницкой областях - дождь с мокрым снегом, на западе страны преимущественно снег.
Вместе с тем гололедица на дорогах ожидается на западе, севере страны и в Винницкой области - местами налипание мокрого снега.
По прогнозу синоптиков, температура воздуха составит:
Сегодня в столице в течение суток будет идти мокрый снег с дождем, местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Температура воздуха днем и ночью будет колебаться от -2 до 0.
Напомним, спасатели предупреждают о возможном схождении лавин в Каратах из-за метелей и снегопадов. Опасность ожидается в течение 7 и 8 декабря.
Добавим, до конца этой недели вся территория Украины будет находиться в поле низкого давления, сильных морозов пока не ожидается.