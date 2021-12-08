Дощі майже по всій країні, а в Карпатах - хуртовини: прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні, 8 грудня в Україні, крім південного сходу, дощитиме, подекуди з мокрим снігом. У Карпатах синоптики прогнозують хуртовини та морози, а на сході без опадів та до +9 градусів вдень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Синоптики прогнозують значні дощі на півдні - в Одеській області. У північних та Вінницькій областях - дощ з мокрим снігом, на заході країни переважно сніг.
Разом з тим ожеледиця на дорогах очікується на заході, півночі країни та Вінницькій області, місцями налипання мокрого снігу.
За прогнозом синоптиків, температура повітря становитиме:
Сьогодні в столиці протягом доби йтиме мокрий сніг з дощем, місцями налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Температура повітря вдень та вночі коливатиметься від -2 до 0.
Нагадаємо, рятувальники попереджають про можливе сходження лавин у Каратах через хуртовини та снігопади. Небезпека очікується протягом 7 та 8 грудня.
Додамо, до кінця цього тижня вся територія України буде перебувати в полі низького тиску, сильних морозів поки не очікується.