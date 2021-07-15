Дожди в трех областях и знойная жара: прогноз погоды на сегодня

Прогноз во всех областях

Сегодня будут дожди во Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях. Во всех остальных регионах сухо.

На западе днем будет +32+34, а ночью +18+21.

На юге прогнозируют днем +32+34, а ночью +18+20.

На севере будет днем +32+34, а ночью +18+21.

В центре синоптики прогнозируют +32+35, а ночью +18+20.

На западе днем будет +33+35, а ночью +18+20.

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня будет жара. Днем прогнозируют +31+33, а ночью +20+22.