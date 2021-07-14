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Жара в Украине удерживается, дожди ожидаются только на западе

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Киев, Среда 14 июля 2021 15:28
Жара в Украине удерживается, дожди ожидаются только на западе Фото: на большей части Украины сохранится жара (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В четверг, 15 июля, на большей части Украины сохранится сухая и жаркая погода. Кратковременные дожди и грозы пройдут в Карпатах и Закарпатской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Дневная температура на большей части Украины составит от 31 до 35 градусов, ночью - от 18 до 22 тепла. В течение дня ожидается переменная облачность без осадков.

Днем в Карпатах и на Закарпатье пройдут кратковременные дожди и грозы. Температура в день в этих регионах составит от 29 до 34, ночью - 17-20 градусов.

Как отметили в Укрогидрометцентре, причиной жары стал северо-восточный антициклон. Он постепенно теряет свою мощность. Однако из-за него на территории Украины сохраняется повышенное давление и поэтому сухая и жаркая погода будет преобладать.

Жара в Украине удерживается, дожди ожидаются только на западеЖара в Украине удерживается, дожди ожидаются только на западе

Напомним, ранее ГСЧС Украины предупредила об угрозе подъема уровня воды в верховьях и на малых водотоках Закарпатья. В местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного склонного и местного стока.

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