Жара в Украине удерживается, дожди ожидаются только на западе
В четверг, 15 июля, на большей части Украины сохранится сухая и жаркая погода. Кратковременные дожди и грозы пройдут в Карпатах и Закарпатской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Дневная температура на большей части Украины составит от 31 до 35 градусов, ночью - от 18 до 22 тепла. В течение дня ожидается переменная облачность без осадков.
Днем в Карпатах и на Закарпатье пройдут кратковременные дожди и грозы. Температура в день в этих регионах составит от 29 до 34, ночью - 17-20 градусов.
Как отметили в Укрогидрометцентре, причиной жары стал северо-восточный антициклон. Он постепенно теряет свою мощность. Однако из-за него на территории Украины сохраняется повышенное давление и поэтому сухая и жаркая погода будет преобладать.
Напомним, ранее ГСЧС Украины предупредила об угрозе подъема уровня воды в верховьях и на малых водотоках Закарпатья. В местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного склонного и местного стока.