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Дощі у трьох областях і пекельна спека: прогноз погоди на сьогодні

Автор: Анастасія Рокитна

Погода в Україні 15 липня буде дуже спекотною, в деяких областях температура повітря підніметься до +35. Дощі будуть в Івано-Франківській, Львівській та Закарпатській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу УкрГідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Сьогодні будуть дощі у Львівській, Закарпатській та Івано-Франківській областях. У всіх інших регіонах сухо.

На заході вдень буде +32+34, а вночі +18+21.

На півдні прогнозують вдень +32+34, а вночі +18+20.

На півночі буде вдень +32+34, а вночі +18+21.

У центрі синоптики прогнозують +32+35, а вночі +18+20.

На заході вдень буде +33+35, а вночі +18+20.

Прогноз у Києві

У Києві сьогодні буде спека. Вдень прогнозують +31+33, а вночі +20+22.

Нагадаємо, у четвер, 15 липня, на більшій частині України збережеться суха і спекотна погода.

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