Дощі у трьох областях і пекельна спека: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні 15 липня буде дуже спекотною, в деяких областях температура повітря підніметься до +35. Дощі будуть в Івано-Франківській, Львівській та Закарпатській областях.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу УкрГідрометцентру.
Сьогодні будуть дощі у Львівській, Закарпатській та Івано-Франківській областях. У всіх інших регіонах сухо.
На заході вдень буде +32+34, а вночі +18+21.
На півдні прогнозують вдень +32+34, а вночі +18+20.
На півночі буде вдень +32+34, а вночі +18+21.
У центрі синоптики прогнозують +32+35, а вночі +18+20.
На заході вдень буде +33+35, а вночі +18+20.
У Києві сьогодні буде спека. Вдень прогнозують +31+33, а вночі +20+22.
Нагадаємо, у четвер, 15 липня, на більшій частині України збережеться суха і спекотна погода.